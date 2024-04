Asllani via dal Milan Femminile? Tentazione oltreoceano per la svedese, due fattori decisivi

Kosovare Asllani potrebbe lasciare il Milan Femminile. Due le ipotesi oltreoceano per la svedese, i fattori decisivi

Il calciomercato Milan Femminile potrebbe salutare Kosovare Asllani in vista della prossima sessione estiva.

Come riportato da Luca Maninetti è oggetto desiderio di diversi club americani non solo San Diego e Kansas City. Non è l’unica giocatrice rossonera a dover definire ancora il proprio futuro. Prima occorrerà capire chi coprirà i ruoli di allenatore e DS. In tal senso questo finale di stagione sarà decisivo