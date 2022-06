Asensio Milan, Pasqualin: «In Italia può fare la differenza». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Claudio Pasqualin ha rilasciato queste dichiarazioni su Marco Asensio, obiettivo di mercato del Milan. Le parole del procuratore sportivo a TMW.

«Il possibile arrivo di Asensio al Milan? Sicuramente in Italia può fare la differenza. Non è la prima volta che viene accostato alla società rossonera. Il fatto che il calciatore non sia una prima linea del Real Madrid fa sì che si parli molto di mercato per il suo profilo. Per il Milan, poi, penso che sia molto avanti per De Ketelaere.»