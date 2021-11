Sacchi esalta Maldini: «Ha cultura e conoscenza»

Arrigo Sacchi ha elogiato il grande lavoro di Paolo Maldini al Milan sottolineando l’ottima coabitazione con Massara

Arrigo Sacchi, indimenticato tecnico del Milan, in una lunga intervista al quotidiano La Stampa ha elogiato il grande lavoro di Paolo Maldini dal giorno del suo ritorno in rossonero, spendendo bellissime parole anche per il DS Massara, on cui collabora in maniera proficua:

«Maldini una sorpresa? Solo per chi non lo conosce: è bravissimo, non bravo. Positivo, propositivo, ha cultura e conoscenza. Ed è ben supportato da Massara».