Arnautovic: «Bologna-Inter dello scorso anno? Io voglio sempre vincere»

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna è tornato a parlare della gara dello scorso anno contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Durante lo speciale DAZN sul Bologna, Marko Arnautovic è tornato a parlare della gara dello scorso anno contro l’Inter:

«Dopo l’1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici».