Arnadottir: «Importante vincere dopo una sconfitta. Cosa penso del Milan»

Guðný Árnadóttir, difensore del Milan femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in merito alla sfida del Napoli e del gruppo:

«Siamo state brave contro il Napoli. Vincere una partita dopo una sconfitta è sempre importante: è stato difficile perché abbiamo giocato in inferiorità ma non abbiamo accusato troppo il colpo e siamo rimaste unite. Il Milan è un bel gruppo, l’età non conta perché in campo non si guarda la carta d’identità, è bello imparare dalle giocatrici di esperienza come Agard o Fusetti. Contro la Roma sara una sfida molto dura, complicata ma sicuramente stimolante: lavoreremo bene in settimana per portare a casa un risultato positivo. Vogliamo dimostrare di essere più forti, soprattutto dopo la sconfitta in finale di Coppa. Anche se non ero lì, posso capire cosa si prova. Dovremo essere squadra e vogliamo vincere ogni partita».