Arizala, il DS fa chiarezza: «C’era il Milan prima dell’Udinese. Ma il progetto era diverso»

Arizala stava per andare al Milan, ma poi si è trasferito all’Udinese. E’ stata fatta chiarezza su quanto accaduto con il classe 2005

Tra le varie trattative portate avanti dal Milan a gennaio, ma anche prima, c’è stata quella di Juan David Arizala. Terzino colombiano classe 2005 che sembrava vicinissimo ad indossare la maglia rossonera, ma alla fine si è trasferito all’Udinese.

Sulla questione è stata fatta chiarezza proprio da parte del direttore sportivo dell’Independiente de Medellin. Club che era proprietario del cartellino del calciatore.

LE PAROLE – «Arizala? C’era il Milan prima dell’Udinese, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Gli avevano mostrato il progetto sportivo in maniera diversa: al Milan probabilmente sarebbe dovuto andare in prestito, con i friulani subito in prima squadra»