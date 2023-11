Braida sul Milan: «Squadra importante, con la Fiorentina...»

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha analizzato il momento del Milan in vista della sfida contro la Fiorentina

Intervenuto a Radio Bruno, Ariedo Braida, ex Milan, ha dichiarato:

«Il Milan è una squadra importante, ha tutti i valori per competere. Non so con che formazione giocherà Pioli con la Fiorentina, ma credo che il Milan sia una grande squadra anche se a volte mostra qualche criticità. Pioli è un buon condottiero, porta la squadra ad ottenere sempre i risultati migliori. Poi il calcio è strano: il Milan perde il derby malamente, poi si ritrova in testa, poi perde punti malamente. Ora vince contro il PSG, poi rischia di perdere a Lecce. Ma è anche il bello del calcio».