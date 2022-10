Area Allenamento portieri Milan: targa per Villiam Vecchi

Inaugurata a Milanello la targa commemorativa per Villiam Vecchi, portiere rossonero recentemente scomparso. Presente la famiglia:

"Goalkeepers training area Villiam Vecchi"

You called Milanello home and your memory will forever live on here ❤️🖤

"Area allenamento portieri Villiam Vecchi"

Una targa in quella che sarà sempre casa tua ❤️🖤 #SempreMilan pic.twitter.com/KVII3SgbYI

— AC Milan (@acmilan) October 21, 2022