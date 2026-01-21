Connect with us

Arbitro Roma Milan, designato il fischietto del match

Arbitro Roma Milan, ecco a chi è affidata la direzione della gara in programma domenica alle 20:45 a San Siro. La designazione completa

Sarà Andrea Colombo a dirigere Roma Milan, posticipo della 22ª giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico. Un match chiave nella corsa alle zone alte della classifica, affidato a un fischietto di prima fascia.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale, Marco Di Bello sarà al VAR, assistito da Rosario Abisso come AVAR. Completano la designazione gli assistenti Perrotti e Rossi M., con Zufferli nel ruolo di quarto uomo.

Una scelta che segnala l’attenzione dell’AIA per una gara ad alto coefficiente di difficoltà, chiamata a incidere direttamente sugli equilibri del campionato.

Le altre designazioni, in breve

  • Juventus-Napoli affidata a Mariani, con Doveri al VAR.
  • Inter-Pisa diretta da Marcenaro.
  • Lecce-Lazio con Chiffi.
  • Fiorentina-Cagliari affidata a Guida.
  • Genoa-Bologna con Maresca.

Il focus resta su Roma-Milan, una sfida che arriva in un momento cruciale della stagione e che sarà seguita con grande attenzione anche dal punto di vista arbitrale.

