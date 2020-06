Arbitro Juventus-Milan di Coppa Italia: i precedenti con Orsato

Daniele Orsato è l’arbitro designato a dirigere la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan domani sera: i precedenti

È stato ufficialmente designato Daniele Orsato come arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma domani alle 21. Ad assistere il fischietto di Vicenza i guardalinee Mondin e Galetto mentre come quarto uomo ci sarà Massa. Al Var Aureliano mentre all’AVAR ci sarà Vivenzi.

Coppa Italia, arbitro Juventus-Milan: i precedenti

In carriera Daniele Orsato ha diretto 34 volte la Juventus (17 vittorie dei bianconeri, 12 pareggi e 5 sconfitte) mentre sono 28 i precedenti con il Milan in cui i rossoneri hanno prodotto 9 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. Curiosamente quella di domani sera non sarà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan diretta da Orsato: già nel 2012 il fischietto veneto arbitrò le due squadre in un match poi terminato 2-2 dopo i tempi supplementari.