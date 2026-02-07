Connect with us

Aquilani sulla cessione di Cisse al Milan: «Con Cisse percorso umano, non solo tecnico! Catanzaro deve essere orgogliosa»

Il calciomercato del Milan continua a far sognare i tifosi, non solo per i grandi nomi, ma anche per la capacità di assicurarsi i migliori prospetti del calcio italiano. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggiana, Alberto Aquilanitecnico del Catanzaro ed ex centrocampista di raffinata qualità tecnica, ha espresso parole di grande stima per Alphadjo Cissè, il gioiello classe 2006 che ha appena firmato con il club meneghino.

PAROLE – «Parliamo di un ragazzo di 18 anni che dalla Primavera del Verona arriva a essere acquistato da una società come il Milan. Catanzaro deve esserne orgogliosa. Con lui c’è stato un percorso non solo tecnico, ma umano: è sempre stato impeccabile e ha mostrato qualità evidenti»

L’investimento del Diavolo: Cissè approda in rossonero

Secondo quanto riportato dalle testate sportive nazionali , l’operazione che ha portato il giovane talento in via Aldo Rossi si è conclusa per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Si tratta di un investimento importante che porta la firma di Igli Tarenuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del mercato celebre per la sua abilità nel pescare campioni in erba prima della concorrenzaTare ha individuato in Cissèattaccante moderno dotato di una forza fisica prorompente e di un senso del gol fuori dal comune, il profilo ideale per il progetto futuro dei rossoneri.

