Aouar Milan: la Roma prova ad anticipare la concorrenza

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato c’è Aouar. Sul centrocampista c’è anche la Roma che prova ad anticipare la concorrenza

Tra i nomi accostati al Milan in chiave calciomercato c’è Aouar. Sul centrocampista c’è anche la Roma che prova ad anticipare la concorrenza:

come riportato da Calciomercato.com i giallorossi negli ultimi giorni hanno ripreso i contatti per il giocatore per regalarlo a Mourinho. Il club francese tuttavia non vuole lasciarlo partitre se non dietro lauto pagamento nonostante un contratto in scadenza a fine stagtione. Milan alla finestra in attesa di provarlo ad acquistare a zero a fine stagione