Di Gennaro esalta il Milan: «Con la Roma superiore in tutto»

Antonio Di Gennaro, opinionista, ha elogiato la grande prestazione del Milan di Pioli venerdì contro la Roma: le dichiarazioni

A TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così di Roma-Milan:

Difficile trovare un altro Matic come equilibri. Paredes deve ancora tornare lui, poi il Milan ha dimostrato di essere superiore in tutti i sensi. Qualcosa in più deve fare ovviamente Mourinho. Quando staranno bene Dybala e Lukaku si riprenderanno, ma servono sempre altrimenti le alternative sono poche. Per giocarsi la Champions non è ancora pronta, lo è più l’Atalanta