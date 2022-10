Antonello: «Inter e Milan vogliono un nuovo stadio a San Siro»

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine dell’incontro sul nuovo stadio di Milano

«Siamo in un momento di progettazione preliminare, tutte le idee verranno sicuramente ascoltate da parte nostra ma non possiamo pensare che Inter e Milan possano risolvere il tema delle infrastrutture di Milano e della Lombardia con questo progetto. Cercheremo di fare il massimo, ma non abbiamo risorse illimitate per risolvere tutti i problemi della città. Oggi i due club hanno presentato il progetto che state vedendo. Vogliamo un nuovo stadio a San Siro, vogliamo un impianto moderno e se riusciamo a farlo a San Siro servirà a ricordare alle future generazioni che i club hanno vinto lì»