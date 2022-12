Antognoni sulla lotta scudetto: «Squadre come Inter e Milan sono temibili». Così l’ex giocatore sulla sfida al Napoli capolista

In occasione del Trofeo Maestrelli, Antognoni ha parlato della lotta scudetto e di chi saranno le contendenti al Napoli.

Ecco le sue parole, riportate da tuttomercatoweb.com: «Il Napoli è il candidato numero uno per lo scudetto, inoltre non sono molti i giocatori che sono andati al Mondiale in queste settimane di pausa. Ha finito bene il girone d’andata ed ha una rosa forte, anche se le squadre dietro sono temibili, come ad esempio l’Inter, il Milan e la Juventus col rientro di Chiesa e Di Maria che abbiamo visto al Mondiale»