Angoli Milan: la soluzione da corner è un problema, il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In questa stagione di Serie A il Milan di mister Pioli è riuscito a trovare il gol in tanti modi diversi ma da corner…

In questa stagione di Serie A il Milan di mister Pioli è riuscito a trovare il gol con diversi protagonisti e soprattutto in tanti modi diversi: di testa, riempiendo l’area, su punizione, di tap in, in contropiede, con la conclusione da fuori e, come si è visto nell’ultima sfida casalinga contro la Samp, addirittura con assist del portiere.

Una delle situazioni in cui la squadra non riesce ad essere particolarmente efficace è quella relativa ai calci d’angolo: ad oggi sono solo tre i gol in campionato arrivati direttamente da una situazione di corner (Rebic in Juventus-Milan, Giroud in Milan-Torino e Romagnoli in Milan-Sassuolo). I dati dicono tutto: i rossoneri hanno battuto finora 120 calci d’angolo (ottavi in Serie A), trovando 3 gol: una rete ogni 40 tentativi, con una percentuale di riuscita del 2,5%.