Shevchenko ricorda: «Quando Braida venne da me mi disse che...»

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, ha svelato un aneddoto su Ariedo Braida e sul suo approdo nel club rossonero: le dichiarazioni

Le parole dell’ex Milan Shevchenko sul palco del Festival dello Sport . Ecco cosa ha detto sul suo passato calcistico e non solo:

MILAN – «Ricordo che quando venne da me Ariedo Braida con la maglia del Milan mi disse che proprio con questa maglia avrei vinto il Pallone d’Oro. Il Milan l’ho amato da subito. Per me il Milan è sempre un grande Milan».

