Andrea Pirlo nella Hall of Fame del calcio italiano: «Grande emozione. Il Museo del Calcio permette di rivivere i ricordi passati»

Andrea Pirlo ha commentato la nomina all’interno della Hall of Fame del calcio italiano. La decisione risale a due anni fa ma, a causa della pandemia, il premio sarà consegnato solo nel mese di maggio.

Intanto, l’ex regista Campione del Mondo nel 2006 dovrà consegnare un proprio cimelio al Museo del Calcio di Coverciano. Ecco le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – «È una grande emozione entrare nella Hall of Fame del calcio italiano, è un grande onore. Non so ancora cosa porterò. Sceglierò tra maglie, palloni e altri oggetti che ho a casa. Il Museo del Calcio è un posto bellissimo, dove si può rivivere le emozioni del passato, con la speranza che presto si aggiungano nuovi trofei».