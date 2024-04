Pinamonti a Sky: «Pareggio col Milan? Punto buono ma ho un rammarico...»

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha commentato il pareggio colto contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato a Sky dopo il pareggio tra Sassuolo e Milan, Andrea Pinamonti ha dichiarato:

PAROLE – «Ci sono due lati della medaglia: da una parte abbiamo preso un punto, dall’altra ne abbiamo persi due. Dal campo eravamo consapevoli di aver fatto una grande partita, poi due contropiedi… Ma il calcio è così. Siamo contenti della prestazione, ci portiamo a casa questo punto. Sono tanti mesi che siamo in questa situazione, nella parte bassa della classifica. All’inizio non davamo tanto peso non essendo abituato ma quando ti ci ritrovi capisci che devi uscirne. Siamo un bel gruppo e daremo tutto per l’obiettivo. Nazionale? Pensarci ci si pensa, è normale. Poi per un attaccante mi hanno insegnato che si guardano solo i numeri… Ma le scelte non le faccio io. Prima c’è una salvezza da conquistare e sono concentrato su questo. Berardi? Ci è mancato per un mix di queste cose. Di sicuro è uno di quelli qui da più tempo, sappiamo tutti le qualità che ha ed è stato una grossa perdita per noi. Dobbiamo dare qualcosa in più».