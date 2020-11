Ancelotti: «Volevo Ibrahimovic al Napoli? Chiedetelo a lui»

Carlo Ancelotti, nel corso della trasmissione Tiki Taka, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’avventura negli Usa

Carlo Ancelotti, nel corso della trasmissione Tiki Taka, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’avventura negli Usa: «Quando è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. E invece faceva gol in tutte le partite. Ora è tornato in Italia, pensavo fosse la fine e invece anche qui fa gol ogni domenica.

È immortale, come Cristiano Ronaldo. Continuare a giocare è facile ma loro non giocano e basta, segnano sempre e fare sempre gol non è così semplice. Volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui».