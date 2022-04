Ancelotti nella storia: semifinale Champions in 4 decenni diversi. Clamorosa per l’ex tecnico del Milan

Con la qualificazione ottenuta dal suo Real Madrid in semifinale contro il Chelsea, Carlo Anchelotti diventa allenatore della storia della moderna Champions League a essersi qualificato in semifinale per quattro decenni consecutivi (Juventus 1999, Milan 2003-2005-2006-2007, Real Madrid 2014-2015-2022).