Ancelotti: «Stagione incredibile, i miei record...»

Carlo Ancelotti ha commentato la stagione del Real Madrid dopo la vittoria della Champions League. Le sue parole all’ANSA:

«Non ci posso credere, abbiamo vissuto una stagione fantastica e io sono l’uomo dei record. Non so cosa altro dire. E’ stata una partita difficile per noi e nel primo tempo abbiamo sofferto. Ma abbiamo fatto bene tutto ciò che dovevamo, e alla fine credo che la nostra sia una vittoria meritata. Non so cosa altro dire, alla fine della scorsa stagione mi è capitata la chance di tornare qui e di vivere una stagione fantastica: è bellissimo, ma del resto anche il Real è un club fantastico».