Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha spiegato come nella storia nel calcio non siano mai esistite squadre invincibili

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha dichiarato:

«Nella storia non c’è stata una squadra invincibile e chiunque può batterti. Non esiste una squadra invincibile, non ci sentiamo così. Vogliamo però continuare a fare bene».