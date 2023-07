Ancelotti indagato per frode fiscale: il tecnico ex Milan si è già dichiarato colpevole ed è pronto l’accordo. I dettagli

Secondo quanto riportato dal El Mundo, Carlo Ancelotti andrà presto a processo a Madrid per frode fiscale.

Il giudice istruttore chiarisce che lo stesso Ancelotti ha riconosciuto i fatti e si è già dichiarato colpevole, pertanto il processo che si terrà a breve si chiuderà con un accordo in cui il tecnico ex Milan accetterà una pena detentiva che non implica l’ottemperanza, oltre al pagamento della quota frodata e la relativa sanzione.