Ancelotti torna a parlare del Milan e della storia che ha contribuito a scrivere nei suoi anni trascorsi come calciatore e allenatore

Intervistato da Milan Tv, Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell’Everton, ha così parlato in merito ai 120 anni compiuti dalla società rossonero lunedì scorso. Ecco le sue parole:

«È una bella storia sopratutto per la squadra a cui ho avuto la fortuna di partecipare. La storia continua, ora le cose non stanno andando bene ma c’è sempre voglia di rivere il Milan a grandi livelli. Sono stati fortunato sia da giocatore che da allenatore, arrivai in dei Milan forti. Ho avuto una buona stella».