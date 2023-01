Ancelotti: «Razzismo? Serve tolleranza zero»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey col Cacereño, Carlo Ancelotti ha detto la sua sul tema del razzismo

«Non posso parlare del razzismo perché è qualcosa che non deve esistere. Parliamo di un problema della società, non di Vinicius. La tolleranza deve essere zero. È una questione culturale, non sportiva»