Ancelotti alla Juve: l’indiscrezione di Ivan Reggiani sulla panchina bianconera

A CMIT TV, su Calciomercato.it, l’intermediario di mercato Ivan Reggiani ha parlato dell’ipotesi Carlo Ancelotti per la panchina della Juventus. Ecco le sue parole.

«Zidane è il più quotato, ma io non scarterei nemmeno l’ipotesi di un grande ritorno di Carlo Ancelotti. Ci sono delle possibilità. So che questa voce sta girando con forza in questi giorni negli ambienti londinesi e l’ipotesi è al vaglio della Juventus».