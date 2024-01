Amoura Milan: spunta un “problema” a gennaio per arrivare al bomber dell’Union Saint-Gilloise, ecco cosa succede

Secondo quanto riportato da Footmercato, c’è un nuovo nome per rinforzare il mercato Milan in vista di gennaio. Si tratta di Mohamed Amoura, classe 2000 autore di 17 gol in 25 presenze nella prima parte di stagione in Belgio con l’Union Saint-Gilloise.

Al momento è l’Olympique Marsiglia la squadra maggiormente interessata a lui, ma anche Liverpool e Arsenal hanno mosso i primi passi. In caso di definizione dell’affare, Amoura però non sarebbe subito a disposizione a gennaio: proprio come Bennacer, è impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria.