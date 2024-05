Gol Azmoun: altra rete della formazione giallorossa, la Roma dilaga contro il Milan – VIDEO

Gol Azmoun: altra rete della formazione giallorossa, la Roma dilaga contro il Milan e il punteggio dice 5 a 2

Altra rete della Roma che con il gol di Sardar Azmoun, al 77′ minuto, dilaga sul Milan e porta il risultato sul 5 a 2.

Azmoun punta la porta, Tomori esce in ritardo e non chiude il tiro dell’avversario, che sbatte sul palo e si infila in porta