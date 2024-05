Roma Milan amichevole: due big rossoneri non entrano in campo! Cosa è successo a Perth e il motivo del mancato ingresso di Loftus-Cheek e Jovic

Il Milan termina oggi la sua stagione, perdendo 5-2 in amichevole a Perth, in Australia, contro la Roma.

Tutti i giocatori rossoneri sono scesi in campo tranne Ruben Loftus-Cheek e Luka Jovic. Il centrocampista inglese rientrava dall’infortunio e non era meglio, mentre non si conosco i motivi dell’attaccante serbo.