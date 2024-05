Amichevole Milan Roma, Okafor parte dall’INIZIO: Bonera gli ha chiesto QUESTA cosa

Amichevole Milan-Roma, Noah Okafor partirà dal primo minuto nella gara odierna a Perth: lo svizzero deve sostituire Leao

Nel Milan che oggi affronterà in amichevole la Roma a Perth, in Australia, ci sarà spazio anche per Noah Okafor, attaccante svizzero confermatissimo anche in vista della prossima stagione.

Il classe 2000 verrà schierato come esterno offensivo nel tridente alle spalle di Olivier Giroud e avrà il compito di sostituire degnamente Rafael Leao, rimasto a Milano per impegni personali e già al lavoro per preparare l’Europeo con il Portogallo.