Ambrosini: «Weah? Aveva un livello di onnipotenza clamorosa»

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e leggenda del Milan, ha parlato così di George Weah ai microfoni di MilanTV. Le sue dichiarazioni.

«Weah è arrivato giovanissimo al Milan, nel pieno della sua maturità fisica e mentale; è stato accolto subito bene, soprattutto da Marco Simone, sia in squadra che in casa. Giocatore straordinario. Dopo il gol, Weah era sfinito e non sapeva chi abbracciare… Weah giocatore clamoroso, era ad un livello di onnipotenza clamorosa.»