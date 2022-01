Ambrosini: «Tonali? Barella è più avanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Ambrosini, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del percorso di crescita, al Milan, di Tonali

«Tonali è migliorato rispetto all’anno scorso, in sicurezza, nella gestione della palla, nel capire cosa fare in campo e come farlo. È un giocatore “di strappo”, poi ovvio ha anche qualità per gestire a livello tecnico. Barella incide di più venti metri più avanti: ha i colpi anche del trequartista. Barella è più avanti nel percorso anche perché partito prima, ha le basi che Tonali sta costruendo ora».