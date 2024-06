Seconda squadra Milan, Ibrahimovic ha un grande OBIETTIVO: a cosa punta lo svedese. RETROSCENA

Seconda squadra Milan, Ibrahimovic ha un grande OBIETTIVO: a cosa punta il dirigente svedese. Ecco il RETROSCENA

L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato delle ambizioni di Ibrahimovic per quanto riguarda la seconda squadra del Milan. È lì il settore in cui lo svedese ha voglia di incidere e lasciare maggiormente la sua impronta.

Nei piani del dirigente rossonero deve diventare questa lo strumento per portare più giovani del Milan nel vivaio della prima squadra. Come da lui annunciato in conferenza, sono troppo pochi i giovani cresciuti al Vismara che giocano in prima squadra.