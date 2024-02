Ambrosini: «Il Milan ha finalmente trovato i gol. Maignan è uno dei più forti ma dopo Udine...»

Ambrosini ha parlato nel pre-partita di Milan Napoli: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore

Massimo Ambrosini ha analizzato a Dazn il match Milan Napoli.

PAROLE – «Il Milan nelle ultime 5 partite ha segnato 14. Non ha raggiunto ancora l’equilibrio difensivo ma ha trovato l’attacco e i gol. Maignan? È uno dei portieri più forti del campionato anche se in questa stagione ha avuto alcune battute d’arresto. Me lo raccontano come un ragazzo abbastanza sensibile e quindi magari quell’episodio a Udinese potrebbe averlo penalizzato»