Ambrosini: «Rinnovo Leao? Dipende tutto da lui»

Intervistato da Tuttosport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così del tema del rinnovo di Rafa Leao:

«Il ragazzo è ancora all’interno di un processo di crescita: madre natura lo ha dotato di un motore dalla cilindrata superiore a tutti gli altri e per questo non deve accontentarsi per quello che sta facendo. Limitare questi passaggi a vuoto dipende soltanto da lui. Se il Milan è il posto giusto per completare questo processo di crescita? Leao al Milan è tutelato, ben voluto e difficilmente messo in discussione. Ripeto: dipende da lui, i sei mesi post-Mondiali saranno decisivi per capire se riuscirà a fare questo salto di qualità anche in Champions»