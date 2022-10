Ambrosini: «La forza del Milan è il gruppo»

Assenze pesanti per il Milan, ad Empoli senza Theo Hernandez e Mike Maignan. Massimo Ambrosini, negli studi di DAZN, ha commentato

Assenze pesanti per il Milan, ad Empoli senza Theo Hernandez e Mike Maignan. Massimo Ambrosini, negli studi di DAZN, ha commentato:

«Sono i due ruoli in cui la qualità dei sostituti è inferiore. Non dimentichiamo però che il Milan ha vinto un campionato l’anno scorso nonostane le tante assenze. La forza è il gruppo.. E poi Tatarusanu ha parato un rigore nel derby… L’impianto di gioco aiuta a sopperire alle assenze, cosa che non succede all’Inter»