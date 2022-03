Ambrosini: «Bennacer è un calciatore totalmente ritrovato»

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha esaltato la prestazione di Ismael Bennacer contro il Cagliari: le sue parole

Massimo Ambrosini ha parlato in questi termini di Ismael Bennacer a DAZN:

«Bennacer è un giocatore ritrovato in tutto. Copre tantissimo cambio, è sempre lucido nella gestione della palla. Theo ha giocato spesso dentro al campo, non è la prima volta che Pioli chiede questo movimento ai suoi terzini. Anche Calabria spesso ha lavorato in mezzo al campo, questo lo fanno per liberare gli attaccanti esterni».