Amadeus: «Se lo stuzzico poi si accende, gli sfottò meglio dopo»

Amadeus dice la sua sul derby in programma domenica 21 febbraio ore 15:00, ecco le sue parole su Ibrahimovic

Amadeus, noto conduttore interista, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul derby, in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic

«È un campione pazzesco, ci ha segnato 8 gol, guai a stuzzicarlo prima del derby, rischio di accenderlo… gli sfottò ce li faremo dopo. È il giocatore che temo di più, spero di batterlo, ma comunque vada sarò felice di accoglierlo a Sanremo. Io lo sport lo intendo così, in modo british, mi piace giocare, alleggerire e anche essere preso in giro. Abbiamo posato per le foto di rito, io sono alto 1.84, di solito guardo gli altri dall’alto, ma lui mi ha fatto sentire piccoletto. Se andiamo testa contro testa – ride – arrivo al braccio. Scontro con Lukaku? Ibra non è razzista. Solo chi non ha giocato a calcio non può capire l’adrenalina che scorre in certi momenti… sono due campioni fantastici. Un aneddoto? Abbiamo pranzato insieme, mi hanno colpito la gentilezza, l’educazione, il carattere di chi ha fatto una lunga gavetta. Tre aggettivi? Carismatico, determinato, professionale. Gli auguro il meglio, ma l’importante è vincere domenica! A Sanremo ci saranno diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Di sicuro vedrete un campione diverso da quello che segna ed esulta, un Ibra che non conoscete».