Alvarez Milan: un club inglese pronto a pagare la clausola

Si complica la pista Alvarez per il Milan. Un top club inglese è pronto a pagare la clausola rescissoria al River Plate

Tra Alvarez e il Milan si mette in mezzo il Manchester United.

Come riporta Radio Continental, infatti, i Red Devils sono pronti a fare sul serio per l’attaccante del River Plate classe 2000. Il Manchester United vuole pagare subito la clausola rescissoria da 20 milioni al club argentino per anticipare la concorrenza e portarlo in Premier League già a gennaio