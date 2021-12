Alvarez Milan, il presidente del Penarol: «Nessuna offerta concreta»

Il presidente del Penarol ha rilasciato qualche dichiarazione su Augustin Alvarez, giovane attaccante seguito anche dal Milan

Il giovane Augustin Alvarez è uno dei giocatori in orbita Milan. I rossoneri avevano incontrato nelle settimane scorse gli agenti a Casa Milan. Il presidente del Penarol, club proprietario del cartellino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a SerieANews.

«Qua in Uruguay non è ancora arrivata nessuna offerta concreta per il calciatore. Abbiamo ricevuto proposte da altri mercati, però dall’Italia non sono arrivate offerte concrete alla nostra società. È possibile che giunga qualcosa di concreto più avanti, il mercato non è ancora ufficialmente iniziato. Vedremo.»