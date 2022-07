Altobelli sulla corsa Scudetto: «Milan, Inter e Juve le più attrezzate»

Le parole di Altobelli sulle favorite per la prossima stagione: «Juve, Inter e Milan. La Roma la vedo al quarto posto»

“Spillo” Altobelli ha detto la sua alla Nazione sulla prossima stagione di Serie A. Di seguito le sue parole.

«La Juve ha piazzato due o tre colpi importanti, l’Inter ha riportato Lukaku e ha fatto un bell’acquisto con Asllani. Sicuramente la Roma, che ha preso Dybala. Soprattutto mi pare che chi ha quelli forti se li tiene. Chi lotterà per lo scudetto? Per me se la giocano Juventus, Inter e Milan. In questo momento sono le più attrezzate per il primo posto. La sorpresa? Io dico la Roma. Si è mossa bene. Magari non vinceranno il campionato, ma hanno una squadra che può tranquillamente finire tra le prime quattro in classifica e andare in Champions».