Altobelli ignora il Milan: «Se l’Inter batte il Napoli ipoteca mezzo scudetto». La parole dell’ex nerazzurro

Alessandro Altobelli, ex calciatore nerazzurro, commenta così l’importanza della sfida del Maradona tra Napoli e Inter. Le sue parole al Corriere dello Sport:

Le sue parole: «Gara decisiva? Ancora no, ma non nego che se Inzaghi conquistasse i tre punti, metterebbe una mezza ipoteca sullo scudetto. D’accordo, il Milan battendo la Sampdoria resterebbe lì attaccato, ma un successo in trasferta contro una diretta concorrente avrebbe un peso specifico pazzesco. Per la classifica e per il morale. Se invece a imporsi fosse Spalletti, il campionato sarebbe totalmente riaperto e probabilmente la corsa rimarrebbe a tre fino a maggio»