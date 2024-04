Altafini promuove l’obiettivo del mercato Milan in attacco: «Chi lo prende fa un affare». Il commento dell’ex calciatore

Intervistato da Tuttosport, José Altafini ha parlato anche di Joshua Zirkzee, il grande sogno in attacco del calciomercato Milan. L’ex calciatore promuove il colpo per i rossoneri e per le tante squadre interessate alla stella del Bologna.

ZIRKZEE – «Mi piace tanto. Chi lo prende sicuramente fa un bel colpo. A Bologna sta facendo una grandissima stagione. È normale che sia seguito dai club più importanti. Chissà, magari continuerà a lavorare con Thiago Motta…»