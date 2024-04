Mercato Milan, Altafini sicuro: «Ecco cosa devono fare i rossoneri per tornare al top». Le parole dell’ex rossonero

José Altafini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del mercato Milan in vista della prossima stagione. Ecco le parole dell’ex rossonero:

PAROLE – «Cosa deve fare il Milan per tornare al top? Al Milan non hanno capito che servono rinforzi di livello per arrivare al primo posto. Lo dico dall’anno scorso… Servono almeno quattro titolari: un terzino destro, due difensori centrali e un centravanti per fare il salto di qualità per vincere lo scudetto».