Schwoch su Leao: «Lui può fare la differenza! Sta capendo che...»

Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore Stefan Schwoch ai microfoni di Tuttomercatoweb riguardo il momento positivo di Rafa Leao al Milan.

PAROLE – «E’ un giocatore che conosciamo tutti, può fare la differenza. Il problema è sempre stato quello della continuità, forse bisogna dare un merito a Fonseca, che lo ha messo più in dubbio. E lui sta capendo che ci vuole non solo qualità ma anche quantità. Quando riuscirà a unire queste due doti avrà fatto il salto. Fonseca gli sta facendo capire come mettere più cattiveria nella prestazione».