Allenatore Verona: domani la presentazione di Bocchetti

Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore del Verona. Come comunicato dallo stesso club domani ci sarà la presentazione ufficiale:

Hellas Verona FC informa che è in programma per domani, venerdì 14 ottobre, alle ore 15.30, nella sala conferenze della sede del Club in via Olanda 11, a Verona – la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo allenatore gialloblù, Salvatore Bocchetti.