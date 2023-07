Allenamento Milan: giornata di test a Milanello. Il report del terzo giorno di preparazione dei calciatori rossoneri alla nuova stagione

Terzo giorno di lavoro a Milanello dove i rossoneri si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno. Ecco di seguito il REPORT:

Inizio in palestra per effettuare l’attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza con l’ausilio degli attrezzi, prima di uscire sul campo centrale dove la squadra, divisa in tre gruppi, è stata impegnata in una serie di test atletici.