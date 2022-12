Allenamento Milan: seduta tecnica per il gruppo di Pioli

Il Milan di Pioli è sceso in campo questa mattina per l’allenamento odierno a Milanello: il report completo

Mattinata a Milanello per i rossoneri, radunati a colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento. Presenti presso il Centro Sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Gruppo subito in campo centrale per la fase di riscaldamento, svolta con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. A seguire, torelli a tema per terminare l’attivazione muscolare.

L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in un circuito aerobico che ha preceduto una serie di esercitazioni tecniche; prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha disputato la consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.