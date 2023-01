Allenamento Milan: scarico e partitella con la Primavera

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento a Milanello dopo il pareggio di ieri contro la Roma: il report completo

Allenamento al mattino quest’oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Lavoro di scarico per i calciatori impiegati nella partita contro la Roma mentre il resto della rosa, dopo aver effettuato un’attivazione tecnico-atletica, ha eseguito una serie di esercitazioni sul possesso palla. Per proseguire e concludere, spazio a una partitella con la formazione Primavera.

MARTEDÌ 10 GENNAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al pomeriggio in preparazione della gli Ottavi di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 11 gennaio alle 21.00 a San Siro contro il Torino.